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Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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3 танка и 11 ББМ

Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля.

За пятницу 16 сентября было уничтожено еще 200 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 54250 человек.

  • личного состава / personnel ‒ около/ about 54250 (+200) человек ликвидировано / persons were liquidated,
  • танков / tanks ‒ 2202 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин / APV ‒ 4701 (+11) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 1306 (+4) ед,
  • РСЗО / MLRS – 312 (+0) ед,
  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 251 (+1) ед,
  • вертолетов / helicopters – 216 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 911 (+3),
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 236 (+3),
  • корабли /катера/warships/boats ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3571 (+21) ед,
  • специальная техника / special equipment ‒ 121 (+0).

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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