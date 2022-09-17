Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян
3 танка и 11 ББМ
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях противника, начиная с 24 февраля.
За пятницу 16 сентября было уничтожено еще 200 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии рф составляют около 54250 человек.
- личного состава / personnel ‒ около/ about 54250 (+200) человек ликвидировано / persons were liquidated,
- танков / tanks ‒ 2202 (+3) ед,
- боевых бронированных машин / APV ‒ 4701 (+11) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 1306 (+4) ед,
- РСЗО / MLRS – 312 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 251 (+1) ед,
- вертолетов / helicopters – 216 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 911 (+3),
- крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 236 (+3),
- корабли /катера/warships/boats ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3571 (+21) ед,
- специальная техника / special equipment ‒ 121 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
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