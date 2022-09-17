россияне ночью обстреляли Харьков из С-300

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью 17 сентября российские оккупанты снова обстреляли город.

На этот раз, около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району. Были зафиксированы 2 ракетных попадания.