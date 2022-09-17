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россияне ночью обстреляли Харьков из С-300

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К счастью, пострадавших нет

россияне ночью обстреляли Харьков из С-300

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Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью 17 сентября российские оккупанты снова обстреляли город.

На этот раз, около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району. Были зафиксированы 2 ракетных попадания.

"В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов был установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300". К счастью, пострадавших нет", - сообщил Синегубов.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
Олег Синєгубов

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