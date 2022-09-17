россияне ночью обстреляли Харьков из С-300
К счастью, пострадавших нет
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ночью 17 сентября российские оккупанты снова обстреляли город.
На этот раз, около 2 часов ночи оккупанты ударили по Индустриальному району. Были зафиксированы 2 ракетных попадания.
"В результате ударов возник пожар на одном из предприятий, спасатели ликвидировали пожар. В ходе осмотра мест взрывов был установлен тип ракеты 5В55 ЗРК "С-300". К счастью, пострадавших нет", - сообщил Синегубов.
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Источник:Олег Синєгубов
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