Утром россияне нанесли удар по Славянской ТЭС
Целенаправленный удар по критической инфраструктуре
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что сегодня утром россияне обстреляли Славянскую ТЭС.
В результате вражеского удара повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который произошел от обстрела, сейчас тушат спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.
"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - прокомментировал Кириленко.
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Источник:Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА)
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