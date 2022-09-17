  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Утром россияне нанесли удар по Славянской ТЭС
В тренде

Утром россияне нанесли удар по Славянской ТЭС

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Целенаправленный удар по критической инфраструктуре

Утром россияне нанесли удар по Славянской ТЭС

Новина українською

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что сегодня утром россияне обстреляли Славянскую ТЭС.

В результате вражеского удара повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который произошел от обстрела, сейчас тушат спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

"Оккупанты умышленно целят по инфраструктурным объектам области, пытаясь нанести как можно больше вреда прежде всего мирному населению", - прокомментировал Кириленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Павел Кириленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде