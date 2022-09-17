Утром россияне нанесли удар по Славянской ТЭС

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что сегодня утром россияне обстреляли Славянскую ТЭС.

В результате вражеского удара повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который произошел от обстрела, сейчас тушат спасатели. Из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.