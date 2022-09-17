россияне обстреляли Чугуев – пострадала 11-летняя девочка
Враг нанес удар по критической инфраструктуре
россияне в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли город Чугуев.
В результате ушиба ранения получила 11-летняя девочка - ребенка госпитализировали в больницу.
По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.
На местах работают все профильные службы, информация обновляется.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Олег Синєгубов
Популярное сейчас
- Днепр-1 летает, Шахтер отскакивает. А Динамо? Ну, форма у них красивая, это да. Аудиомнение #163
- Сергей Ребров передал ВСУ автомобиль
- Самолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 09:10 Украинские Второй сбитый иранский БПЛА. Ночью россияне обстреляли Харьков, Николаевщину и Днепропетровщину
- 14:35 Украинские "Массовый обстрел". россияне вновь ударили по Харькову – есть погибшие, в городе пропали свет и вода
- 13:05 Украинские Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти