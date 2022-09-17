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россияне обстреляли Чугуев – пострадала 11-летняя девочка

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Враг нанес удар по критической инфраструктуре

россияне обстреляли Чугуев – пострадала 11-летняя девочка

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россияне в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли город Чугуев.

В результате ушиба ранения получила 11-летняя девочка - ребенка госпитализировали в больницу.

По предварительным данным, от попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

На местах работают все профильные службы, информация обновляется.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
Олег Синєгубов

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