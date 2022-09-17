UPD. В результате российского удара по Чугуеву умерла 11-летняя девочка
Прощения оккупантам не будет никогда
россияне в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли город Чугуев.
От попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.
Сначала была информация, что результате удара ранения получила 11-летняя девочка и была госпитализировали в больницу. Но позже, к глубочайшему сожалению, глава Офиса президент Андрей Ярмак сообщил, что ребенок от полученых травм умер.
В результате удара еще одна женщина получила ранение средней тяжести.
Популярное сейчас
- Экс-игрок сборной: Динамо при Луческу в еврокубках - это полный провал
- Мауро Икарди подрался в своем дебютном матче в Турции
- Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022
- Первая. Историческая. Аполлон – Днепр-1 1:3. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
Новости по теме
- 09:10 Украинские Второй сбитый иранский БПЛА. Ночью россияне обстреляли Харьков, Николаевщину и Днепропетровщину
- 14:35 Украинские "Массовый обстрел". россияне вновь ударили по Харькову – есть погибшие, в городе пропали свет и вода
- 13:05 Украинские Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией