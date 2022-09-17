UPD. В результате российского удара по Чугуеву умерла 11-летняя девочка

россияне в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. Глава областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли город Чугуев.

От попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы, информация обновляется.

Сначала была информация, что результате удара ранения получила 11-летняя девочка и была госпитализировали в больницу. Но позже, к глубочайшему сожалению, глава Офиса президент Андрей Ярмак сообщил, что ребенок от полученых травм умер.

В результате удара еще одна женщина получила ранение средней тяжести.