В Украину вылетели 5 самолетов ВС Испании с артиллерийскими боеприпасами
А также грузовики с обеспечением
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Испания отправила 5 транспортных самолетов Воздушных сил ВС Испании с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем в Украину.
Министерство обороны Испании официально сообщило, что "9 сентября 2022 года, самолет Воздушно-космических сил ВС Испании Т-23 вылетел с авиабазы Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и транспортирует в Украину боеприпасы крупнокалиберной полевой артиллерии.
Это уже пятый рейс с оружием, переданным Украине Испанией за последние дни. На прошлой неделе четыре рейса вылетели с базы в Роти (Кадис) при поддержке страны-союзника, в общей сложности грузы, совершенные в эти дни, составляют 75 поддонов крупнокалиберных боеприпасов.
Кроме того, в ответ на четкое обращение Министра обороны Украины во время последней министерской встречи в Праге Министерство обороны Испании отправило грузовик с медицинскими средствами.
Также, в ответ на запрос украинских властей относительно материалов и обмундирования для зимних условий, из Испании уже выехало двадцать грузовиков с снаряжением, которое в течение августа подготовило подразделение материально-технического обеспечения Армии Испании.
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