Германия одобрила продажу Украине 18 колесных гаубиц
Они поступят в ВСУ в 2025 году
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Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, которые Украина запрашивала два месяца назад.
Контракт на поставку колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт.
Вопрос продаж RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но в последнюю неделю не давал никакого ответа.
"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - сказал экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.
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