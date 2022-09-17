Германия одобрила продажу Украине 18 колесных гаубиц

Федеральное правительство Германии одобрило продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155, которые Украина запрашивала два месяца назад.

Контракт на поставку колесных гаубиц с компанией Krauss-Maffei Wegmann стоит 216 миллионов евро. Его еще в середине июля обсуждали главы оборонных ведомств Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт.

Вопрос продаж RCH-155 поднимался несколько раз в диалоге Киева и Берлина, но в последнюю неделю не давал никакого ответа.

"Это станет существенным вкладом в усиление эффективности украинских военных. Надеюсь, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по этому пути", - сказал экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ожидается, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта – то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ до получения согласия правительства.