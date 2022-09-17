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Шольц: В переговорах с путиным были сдвиги, но не масштабные

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Канцлер рассказал о своих звонках российскому диктатору

Шольц: В переговорах с путиным были сдвиги, но не масштабные

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с президентом россии владимиром путиным "были сдвиги", но не масштабные, а дипломатические беседы проходят в дружеском тоне. Об этом лидер ФРГ рассказал в свежем интервью Deutschlandfunk.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными.

Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", — сказал Шольц.

Канцлер также упомянул, что дипломатические беседы с путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину канцлер ФРГ неоднократно созванивался с путиным. На этой неделе политики тоже провели 90-минутную беседу.

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В статье: Германия война с Россией Олаф Шольц
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Источник:
Deutschlandfunk

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
17.09.2022 в 20:14
Какие могут быть сдвиги со сдвинутым?
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