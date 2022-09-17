Шольц: В переговорах с путиным были сдвиги, но не масштабные
Канцлер рассказал о своих звонках российскому диктатору
Getty Images / Global Images Ukraine
В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с президентом россии владимиром путиным "были сдвиги", но не масштабные, а дипломатические беседы проходят в дружеском тоне. Об этом лидер ФРГ рассказал в свежем интервью Deutschlandfunk.
"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными.
Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", — сказал Шольц.
Канцлер также упомянул, что дипломатические беседы с путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов.
Напомним, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину канцлер ФРГ неоднократно созванивался с путиным. На этой неделе политики тоже провели 90-минутную беседу.
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