Шольц: В переговорах с путиным были сдвиги, но не масштабные

В переговорах канцлера Германии Олафа Шольца с президентом россии владимиром путиным "были сдвиги", но не масштабные, а дипломатические беседы проходят в дружеском тоне. Об этом лидер ФРГ рассказал в свежем интервью Deutschlandfunk.

"Если суммировать все разговоры, которые у меня были с ним в последнее время, то определенно были сдвиги. Просто они не были очень масштабными. Помимо требования о выводе войск, мне было важно говорить и о гуманитарных вопросах. Так, например, вопрос о вывозе зерна, вопрос доступа к пленным солдатам для Международного Красного Креста. И важно было обсудить вопрос Запорожской АЭС", — сказал Шольц.

Канцлер также упомянул, что дипломатические беседы с путиным проходят в дружеском тоне, хотя политики придерживаются разных взглядов.

Напомним, с момента полномасштабного вторжения россии в Украину канцлер ФРГ неоднократно созванивался с путиным. На этой неделе политики тоже провели 90-минутную беседу.