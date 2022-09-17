Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение 180 оккупантов в Херсоне. Нанесены авиаудары по 10 позициям россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил уничтожение большого количества россиян в Херсоне одной атакой, произошедшей 10 сентября:

“Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО “Алкоресурс”, где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери”, - говорится в строительстве Генштаба.