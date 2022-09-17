Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение 180 оккупантов в Херсоне. Нанесены авиаудары по 10 позициям россиян
Урожай
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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил уничтожение большого количества россиян в Херсоне одной атакой, произошедшей 10 сентября:
“Подтверждено уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне. Удар был нанесен 10 сентября по зданию ООО “Алкоресурс”, где размещался личный состав и военная техника противника. Подразделения Росгвардии и ФСБ пять дней разбирали завалы и доставали тела погибших, пытаясь скрыть потери”, - говорится в строительстве Генштаба.
Также урожайной на бомбардировку россиян оказались предыдущие сутки:
“В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Утраты врага уточняются. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА противника. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и составу боеприпасов”, - добавляет Генштаб.
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