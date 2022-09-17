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Зеленский: У россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных

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ВСУ работают над пополнением обменного фонда

Зеленский: У россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters ответил на вопрос, сколько российских военных ВСУ удалось взять в плен в последнее время.

"Скажу откровенно, у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или их наемников, работающих на российскую федерацию. Наша задача – пополнять этот фонд, и я обращаюсь к российским военным: это правильно, если они сдадутся в плен, мы относимся к ним согласно Женевской конвенции, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их (пленных – ред.) было больше, чтобы вернуть своих. Эта операция [контрнаступление в Харьковской области – ред.] дала возможность пополнить этот фонд", - заявил Зеленский.

На уточняющий вопрос, какой это порядок чисел, президент ответил: "Это сотни".

Отметим, что в этом же интервью Зеленский заявил, что Украина согласится на транзит российских удобрений в Евросоюз только тогда, когда москва освободит украинских пленных.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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