Гайдай: Даже в случае деоккупации, в Луганской области не будет отопительного сезона

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что в регионе не удастся провести отопительный сезон.

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру.

В случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты, поскольку даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Эвакуироваться из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии", – напомнил Гайдай.