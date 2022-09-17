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Гайдай: Даже в случае деоккупации, в Луганской области не будет отопительного сезона

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Местным жителям будет сложно

Гайдай: Даже в случае деоккупации, в Луганской области не будет отопительного сезона

Фото: Андрей Баштовой

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал о том, что в регионе не удастся провести отопительный сезон.

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру.

В случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты, поскольку даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Эвакуироваться из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии", – напомнил Гайдай.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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