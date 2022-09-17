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Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

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Рассматриваются разные варианты

Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Украина будет возвращать Крым дипломатическим путем:

"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем.

Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", – сказал Глава государства.

Также Президент добавил, что "Украина сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю".

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В статье: Крым война с Россией Владимир Зеленский
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