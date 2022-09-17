Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем
Рассматриваются разные варианты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский не исключает, что Украина будет возвращать Крым дипломатическим путем:
"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем.
Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", – сказал Глава государства.
Также Президент добавил, что "Украина сможет жить спокойно, когда вернет себе всю свою землю".
Популярное сейчас
- Левандовский забил за Барселону в пятом матче Ла Лиги подряд
- Бундеслига. Полный крах Баварии, Мукоко – герой Рурского дерби и тяжёлая травма Ройса
- Александр Петраков: Зинченко не будет две недели
- "Сдохла тварь – туда ей и дорога": На российском спортивном канале оскорбили покойную королеву Елизавету II
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО