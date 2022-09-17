Зеленский: Может случиться так, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Президент Владимир Зеленский не исключает, что Украина будет возвращать Крым дипломатическим путем:

"Нет другого шанса, просто нет выхода, надо деоккупировать территорию. Так может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем.

Безусловно, люди в Украине больше поддерживают дипломатический путь решения этого вопроса. Что за круг лиц будет обсуждать этот вопрос и когда это будет, я не могу сейчас сказать. Но, тем не менее, это мое мнение", – сказал Глава государства.