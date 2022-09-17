Глава Военного комитета НАТО: ВСУ изменили понятие современной войны

Действия Вооруженных сил Украины в их борьбе против российской агрессии фундаментально изменили сам характер современной войны, что вызывает огромный интерес у союзников по Альянсу. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

"Украина фундаментально изменила современную войну... К примеру, мы видели очень интересную комбинацию гражданско-военного сотрудничества. Илон Маск предоставил свои спутниковые системы и терминалы, что позволило Украине задействовать спутниковые системы – это новое явление в современной войне, такое сочетание сил между военными и, в этом случае, частной компанией.

Это те вещи, которые очень интересно видеть. С другой стороны, тренировки в странах НАТО с 2014 года позволили украинской армии изменить способ ведения войны от устаревшего построссийского стиля, который наблюдался некоторое время назад, до более современного. Особенно это касается военного управления.

Это значит, – вы говорите своим солдатам, почему они воюют, и что они должны достичь, и вы оставляете выполнение этой задачи на более низком тактическом уровне. Это то, в чем украинцы были очень успешными", – сказал глава Военного комитета НАТО.