Крупные победы Сити и Барселоны, у Баварии проблемы. Главные новости за 17 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 17 сентября

В Англии состоялось три матча восьмого тура. Сначала "Манчестер Сити" на выезде разбил "Вулверхэмптон", который до субботы пропустил меньше всех. Один из трех голов забил Эрлинг Холанд, это уже 11-й мяч норвежца. Горожане возглавляют турнирную таблицу, но опережают "Тоттенхэм" только по разнице мячей. Шпоры разгромили "Лестер" со счетом 6:2. Последние три гола в матче на счету Сон Хин Мина, его хет-трик поместился в 12 минут. Еще в одном матче "Ньюкасл" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1).

Мюнхенский гранд не смог выиграть четвёртый матч подряд в Бундеслиге. Более того, команда Нагельсманна уступила 0:1 "Аугсбургу" (гол Мергима Бериши). Как следствие, "Бавария" упала на четвертое место. Возглавила турнирную таблицу "Боруссия", которая победила "Шальке" в Рурском дерби благодаря голу 17-летнего Мукоко. Не очень дела и у "Лейпцига" - после небольшого всплеска быки потерпели поражение 0:3 от "Боруссии" из Менхенгладбаха.

Каталонцы встречались с последней командой в турнирной таблице – "Эльче". Уже в первом тайме "Барса" забила дважды - отличились Левандовский и Депай, а соперник остался в меньшинстве. Во втором тайме Роберт оформил дубль. Поляк, к слову, отличился в пяти матчах Ла Лиги подряд. Кроме того, "Валенсия" с таким же счетом 3:0 обыграла "Сельту", а "Атлетик" одолел "Райо Вальекано" 3:2 и вышел на третье место в турнирной таблице.

Лидер группы А Первой лиги встречался с тернопольской "Нивой" и не смог забить хотя бы один гол. Но и не пропустил – все завершилось ничьей 0:0. Поэтому уже сегодня "Карпаты" могут выйти на первое место, если обыграют "Диназ". В группе Б "Оболонь" оторвалась от "Металлурга" – пивовары обыграли "Скорук" 3:1, тогда как запорожцы уступили "Чернигову" 0:2.

Виктор Коваленко вышел в основе "Специи" на игру против "Сампдории", отыграл 71 минуту, результативными действиями не отличился. Его команда победила 2:1. Николай Кухаревич дебютировал в чемпионате Шотландии – он вышел в основе "Хиберниана" на игру против "Абердина" и отдал результативную передачу. Хиберниан победил 3:1 и вышел на четвертое место. Ярослав Ракицкий заработал второе удаление в сезоне, на этот раз в игре с "Антальяспором". Впрочем, его "Аданаспор" победил 3:0. Даниил Игнатенко принял участие в победе "Бордо" над "Дижоном" - 2:1, жирондинцы идут третьими в турнирной таблице Лиги 2. Эдуард Соболь получил травму на тренировке "Брюгге" и выпал как минимум на две недели, в сборную он уже не приедет.

Горняки все еще намерены укрепить центр поля, поэтому в клубе следят за 20-летним аргентинцем Сантьяго Хессе. Полузащитник выступает за местный клуб "Уракан", и его контракт заканчивается в декабре 2022 года. Портал TransferMarkt оценивает его в четыре миллиона евро. В этом сезоне Сантьяго в сумме отыграл за "Уракан" 30 поединков, в которых забил один мяч, а также отдал три голевых передачи.