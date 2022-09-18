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Более двухсот оккупантов ликвидировано за последние сутки. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь россиян

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С 24-го февраля по 17-го сентября включительно

Более двухсот оккупантов ликвидировано за последние сутки. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь россиян

Оперативне командування "Північ"

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные по потерях россии в войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки было ликвидировано 230 оккупантов. Таким образом, россия с 24-го февраля по 17-е сентября включительно потеряла 54 480 единиц живой силы.

Потери россии в технике:

  • танков – 2210 (+8);
  • боевых бронированных машин – 4718 (+17);
  • артиллерийских систем – 1309 (+3);
  • РСЗО – 312;
  • средства ПВО – 168;
  • самолетов – 251;
  • вертолетов – 217 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);
  • крылатые ракеты – 238 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7);
  • специальная техника – 122 (+1).

Отметим, что данные по потерям являются приблизительными, поскольку подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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