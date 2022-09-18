Более двухсот оккупантов ликвидировано за последние сутки. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь россиян
С 24-го февраля по 17-го сентября включительно
Оперативне командування "Північ"
Генеральный штаб ВСУ обновил данные по потерях россии в войне с Украиной. Как говорится в сообщении, за последние сутки было ликвидировано 230 оккупантов. Таким образом, россия с 24-го февраля по 17-е сентября включительно потеряла 54 480 единиц живой силы.
Потери россии в технике:
- танков – 2210 (+8);
- боевых бронированных машин – 4718 (+17);
- артиллерийских систем – 1309 (+3);
- РСЗО – 312;
- средства ПВО – 168;
- самолетов – 251;
- вертолетов – 217 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 918 (+7);
- крылатые ракеты – 238 (+2);
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3578 (+7);
- специальная техника – 122 (+1).
Отметим, что данные по потерям являются приблизительными, поскольку подсчет усложняется из-за интенсивности боевых действий.
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Источник:Генштаб ЗСУ
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