  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. россия бьет по гражданской инфраструктуре, столкнувшись с неудачами на передовой, - Британская разведка
В тренде

россия бьет по гражданской инфраструктуре, столкнувшись с неудачами на передовой, - Британская разведка

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Страна-агрессор хочет запугать украинцев

россия бьет по гражданской инфраструктуре, столкнувшись с неудачами на передовой, - Британская разведка

фото из свободных источников

Новина українською

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако, за последние семь дней оккупанты увеличили количество нацеливаний на гражданскую инфраструктуру даже там, где она не имеет военных последствий.

В эту категорию обстрелов входили удары по электросети на Харьковщине и по плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Столкнувшись с неудачами на передовой, россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией британская разведка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DefenceHQ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде