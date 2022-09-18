россия бьет по гражданской инфраструктуре, столкнувшись с неудачами на передовой, - Британская разведка

Россия запустила несколько тысяч ракет большой дальности против Украины с 24 февраля 2022 года. Однако, за последние семь дней оккупанты увеличили количество нацеливаний на гражданскую инфраструктуру даже там, где она не имеет военных последствий.

В эту категорию обстрелов входили удары по электросети на Харьковщине и по плотине на реке Ингулец в Кривом Роге.

Столкнувшись с неудачами на передовой, россия, вероятно, расширила зоны, в которых она готова нанести удар, в попытке напрямую подорвать моральный дух украинского народа и правительства.