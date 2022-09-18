  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Испания будет обучать украинских военных использованию танков и зенитных систем
В тренде

Испания будет обучать украинских военных использованию танков и зенитных систем

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Первые солдаты вскоре отправятся на обучение

Испания будет обучать украинских военных использованию танков и зенитных систем

фото из свободных источников

Новина українською

Испанская армия будет обучать украинских военных использованию танков, артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей. Об этом сообщает издание Infodefensa.

"Первая группа из примерно 20 солдат прибудет в Испанию в начале следующей недели и пройдет подготовку по обращению с боевыми танками, боеприпасами полевой артиллерии большого калибра, например, предоставленными Испанией, и зенитными батареями", - говорится в сообщении.

Обучение украинских солдат будет проходить на крупнейшем в Европе тренировочном лагере Сан-Грегорио под Сарагосой. Министерство обороны подтвердило в этот четверг начало учебной миссии на территории Испании для военнослужащих ВСУ.

Украинские военные должны прибыть в Испанию на самолете ВВС Испании, который вылетит в Польшу, чтобы забрать их. Курс обучения продлится примерно месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Испания война с Россией ВСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Infodefensa

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде