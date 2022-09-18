Испания будет обучать украинских военных использованию танков и зенитных систем

Испанская армия будет обучать украинских военных использованию танков, артиллерийских боеприпасов и зенитных батарей. Об этом сообщает издание Infodefensa.

"Первая группа из примерно 20 солдат прибудет в Испанию в начале следующей недели и пройдет подготовку по обращению с боевыми танками, боеприпасами полевой артиллерии большого калибра, например, предоставленными Испанией, и зенитными батареями", - говорится в сообщении.

Обучение украинских солдат будет проходить на крупнейшем в Европе тренировочном лагере Сан-Грегорио под Сарагосой. Министерство обороны подтвердило в этот четверг начало учебной миссии на территории Испании для военнослужащих ВСУ.

Украинские военные должны прибыть в Испанию на самолете ВВС Испании, который вылетит в Польшу, чтобы забрать их. Курс обучения продлится примерно месяц.