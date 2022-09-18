Глава Харьковской ОГА: Погибли четверо медработников, которые пытались эвакуировать пациентов психбольницы

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграмм канале сообщил об очередном терроризме от россиян:

“Оккупанты безжалостно терроризируют мирное население.

В селе Стрилеча, Харьковского района, медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы.

Медицинские работники даже под обстрелами, рискуя жизнями, пытались спасти больных. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении – более 600.

Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибли 4 медицинских работника, 2 пациента ранены.

Выражаем глубокие соболезнования и уважение, это поступки Героев! К сожалению, россияне не останавливаются ни перед чем – военные преступники и террористы!”, - написал Синегубов.