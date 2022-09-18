Гайдай сообщил о взрывах в Сватово, где жили россияне

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватовом, где проживали российские захватчики.

"Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого была гостиница и проживали рашисты. Теперь 200, 300...", – написал чиновник.

Как известно, вооруженные силы Украины находятся примерно в 50 километрах от Сватово после освобождения Купянска.