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Гайдай сообщил о взрывах в Сватово, где жили россияне

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Гайдай сообщил о взрывах в Сватово, где жили россияне

facebook.com/sergey.gaidai.loga

Новина українською

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о взрыве в гостинице во временно оккупированном Сватовом, где проживали российские захватчики.

"Бавовна" в Сватово. Старый автовокзал, внутри которого была гостиница и проживали рашисты. Теперь 200, 300...", – написал чиновник.

Как известно, вооруженные силы Украины находятся примерно в 50 километрах от Сватово после освобождения Купянска.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
Фейсбук Гайдая

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