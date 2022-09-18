Подоляк: После освобождения Луганска и Донецка внутри россии начнутся необратимые процессы

Украина развеяла миф о том, что наличие анклавов позволит россии быстро захватывать суверенные государства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия занимается только оккупацией чужой территории. Она это делает с 2014 года на нашей территории. Мы действительно занимаемся освобождением, что очень эффективно проявилось в Харьковской области.

Точно также, я считаю, что есть два ключевых населенных пункта, которые должны пасть, и после этого начнутся необратимые процессы: резкое ускорение финализации войны и внутриполитические среди политических элит РФ. Это падение Луганска и Донецка", – сказал Подоляк.