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Подоляк: После освобождения Луганска и Донецка внутри россии начнутся необратимые процессы

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Таков ключ к военной победе Украины

Подоляк: После освобождения Луганска и Донецка внутри россии начнутся необратимые процессы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина развеяла миф о том, что наличие анклавов позволит россии быстро захватывать суверенные государства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Россия занимается только оккупацией чужой территории. Она это делает с 2014 года на нашей территории. Мы действительно занимаемся освобождением, что очень эффективно проявилось в Харьковской области.

Точно также, я считаю, что есть два ключевых населенных пункта, которые должны пасть, и после этого начнутся необратимые процессы: резкое ускорение финализации войны и внутриполитические среди политических элит РФ. Это падение Луганска и Донецка", – сказал Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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