Подоляк: После освобождения Луганска и Донецка внутри россии начнутся необратимые процессы
Таков ключ к военной победе Украины
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Украина развеяла миф о том, что наличие анклавов позволит россии быстро захватывать суверенные государства. Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Россия занимается только оккупацией чужой территории. Она это делает с 2014 года на нашей территории. Мы действительно занимаемся освобождением, что очень эффективно проявилось в Харьковской области.
Точно также, я считаю, что есть два ключевых населенных пункта, которые должны пасть, и после этого начнутся необратимые процессы: резкое ускорение финализации войны и внутриполитические среди политических элит РФ. Это падение Луганска и Донецка", – сказал Подоляк.
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