В Херсоне кадыровцы, зэки, ФСБ и ЧВК устроили перестрелку

В центре оккупированного Херсона произошла стрельба между разными группами российских военных. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными рф и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", - рассказал Подоляк.