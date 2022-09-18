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В Херсоне кадыровцы, зэки, ФСБ и ЧВК устроили перестрелку

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Участие также приняли российские военные

В Херсоне кадыровцы, зэки, ФСБ и ЧВК устроили перестрелку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В центре оккупированного Херсона произошла стрельба между разными группами российских военных. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными рф и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается.

Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", - рассказал Подоляк.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Источник:
Twitter Podolyak_M

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