В Херсоне кадыровцы, зэки, ФСБ и ЧВК устроили перестрелку
Участие также приняли российские военные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В центре оккупированного Херсона произошла стрельба между разными группами российских военных. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Масштабная стрельба в центре Херсона — еще одно проявление нарастающего напряжения между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными рф и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается.
Стороны агрессивно делят награбленное перед бегством на фоне новостей о приближении Вооруженных Сил Украины", - рассказал Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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