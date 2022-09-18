Генштаб: ВСУ поразили 15 районов сосредоточения живой силы россиян

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 207-х суток героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и содержании захваченных территорий, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений по отдельным направлениям, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Враг не прекращает наносить удары по жилищам мирных жителей и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов с РСЗО по объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорск, Северск, Серебрянка, Двуречная, Каменка, Спорное, Верхнекаменское, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Полтавка, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка и Высокополье.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Гута-Студенецкая Черниговской области и Рожковичи, Сосновка и Екатериновка Сумской областей;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Стрелка, Казачья Лопань, Кудеевка, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Купянск и Николаевка;

на Краматорском направлении – Кривая Лука, Пискуновка, Райгородок, Белогоровка, Озерное, Григоровка;

на Бахмутском направлении – Николаевка, Северск, Раздолевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Яковлевка, Зайцево и Майорск;

на Авдеевском направлении – Константиновка, Авдеевка, Каменка, Опросное, Первомайское, Карловка и Водяное;

на Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелов подверглись около 25 населенных пунктов. В частности, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Никольское, Каменское, Железнодорожное и Новопавловка.

На Южнобужском направлении противник наносил огненное поражение по всей линии столкновения. Обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино.

В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории российской федерации проводятся мероприятия так называемой "внутренней самомобилизации". В Курской области, под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атомоохрана" - якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий.

На временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых "подразделений мвс". После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию российской федерации.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

В течение текущих суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов - подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия оказали огневое поражение по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов.