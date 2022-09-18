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Зеленский: Мариуполь, Мелитополь и Херсон –будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим

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Традиционное обращение президента

Зеленский: Мариуполь, Мелитополь и Херсон –будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу по итогам 18 сентября.

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду.

Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим.

Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже.

О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, українські слова. Каждое утро, ежедневно, каждый вечер, каждую ночь – уже 207 дней.

Звучат благодаря Вооруженным Силам Украины, благодаря Силам специальных операций, ГУР, СБУ, терробороне, пограничникам и всей системе МВД – от Нацгвардии и Нацполиции до спасателей ГСЧС.

Важнейшие слова, звучащие благодаря нашим медицинским работникам и транспортникам, благодаря энергетикам и волонтерам, благодаря бойцам информационного фронта и педагогам, благодаря дипломатам и многим другим, кто выполняет свою работу так, что это усиливает нас всех. Усиливает нашу способность бороться и побеждать", – рассказал президент.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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