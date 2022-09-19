Михайличенко: Собуцкому следует извиниться перед ветеранами
Первый вице-президент УАФ отреагировал на скандал в АВФУ
Фото: ФК Динамо Киев
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко отреагировал на слова основателя "Агробизнеса" Олега Собуцкого, что УАФ проводит рейдерский захват Ассоциации ветеранского футбола.
"Скандал, спровоцированный Собуцким — это попытка сохранить влияние на ветеранский футбол, используя некоторых бывших футболистов. Не более.
Собуцкий не является ветераном. Несмотря на это, он позволяет себе выходить на поле наравне с заслуженными людьми. Это для меня очень показательный пример неуважения к футболу. Мне странно наблюдать, как люди, которые что-то означали для украинского футбола, сегодня обесценивают себя настолько, что становятся с этим самозванцем в одну команду.
Собуцкому стоило извиниться перед ветеранами и оставить Ассоциацию в покое. Он использовал футбол для личного заработка. Он размещал название своей компании на футболках ветеранской сборной. Его деятельность строилась на провокациях и обмане. То же мы наблюдаем и сейчас. А страдает имидж АВФУ", - сказал Михайличенко.
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