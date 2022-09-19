Украинская авиация за воскресенье нанесла удары по 5 позициям российских ЗРК

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника сообщает, что в течение предыдущих суток - воскресенье, 18 сентября - авиация Сил обороны нанесла 21 удар.

В частности, подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы армии рф и опорных пунктов, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки оказали огневое влияние по более чем 14 объектам россиян. В частности, по 6 пунктам управления, 3 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и 3 склада боеприпасов.

Подразделения Сил обороны за минувшие сутки отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут.

В то же время сообщается, что за воскресенье россияне нанесли 3 ракетных и 22 авиационных удара, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом понедельника враг провел еще три ракетных удара.

В результате пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов. Это, в частности, Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Першотравневе, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степовое и Ольговское.