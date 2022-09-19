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Попали в объекты инфраструктуры. Ночью россияне обстреляли Запорожье, Николаев и Никополь

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Проклятые изверги

Попали в объекты инфраструктуры. Ночью россияне обстреляли Запорожье, Николаев и Никополь

Резниченко Телеграм-канал

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Ночью и ранним утром Запорожье подверглось ракетным обстрелам. Около двух ночи от восьми запущенных ракет пострадало два объекта инфраструктуры. Во второй раз, около 05:20 пострадало село в Запорожском районе. Известно об одном пострадавшем человеке. Часть города осталась без света. Из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град" были обстреляны 40 снарядами Марганцевская и Никопольская громады Днепропетровщины. Пострадали до 10 домов, водопровод и линия электропередач. Предварительно люди не пострадали. В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2500 семей. Энергетики уже работают. Около 00:50 в Николаевской области были слышны взрывы. Одна из ракет попала во двор частного дома. К счастью, никто из жителей не пострадал. В Сумской области за вчерашний день от ракет россиян существенно пострадала местная ферма.

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В статье: война с Россией
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