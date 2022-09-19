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россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

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Акты ядерного терроризма рашистов угрожают всему миру

россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

Енергоатом

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Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия произвела ракетные обстрелы промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции.

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Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов ПАЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи.

Все три энергоблока ПАЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции, к счастью, нет. Воронка от ночного взрыва вражеской ракеты в промышленной зоне Южноукраинской АЭС: диаметр – 4 м, глубина – 2 м.

россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/energoatom_ua

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