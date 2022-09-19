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Затишье. ВСУ уничтожили за 18 сентября только 170 оккупантов

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Только 16 единиц техники

Затишье. ВСУ уничтожили за 18 сентября только 170 оккупантов

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные об уничтожении российской армии за воскресенье, 18 сентября. За предыдущие сутки было ликвидировано 170 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют около 54650 человек.

Также за воскресенье было уничтожено только 16 единиц техники:

Потери россиян в технике:

  • танков - 2212 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 4720 (+2) ед,
  • артиллерийских систем - 1313 (+4) ед,
  • РСЗО - 312 (+0) ед,
  • средства ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 251 (+0) ед,
  • вертолетов - 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
  • крылатые ракеты – 238 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 3581 (+3) ед,
  • специальная техника – 125 (+3).
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В статье: война с Россией
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