Затишье. ВСУ уничтожили за 18 сентября только 170 оккупантов
Только 16 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные об уничтожении российской армии за воскресенье, 18 сентября. За предыдущие сутки было ликвидировано 170 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют около 54650 человек.
Также за воскресенье было уничтожено только 16 единиц техники:
Потери россиян в технике:
- танков - 2212 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 4720 (+2) ед,
- артиллерийских систем - 1313 (+4) ед,
- РСЗО - 312 (+0) ед,
- средства ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 251 (+0) ед,
- вертолетов - 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
- крылатые ракеты – 238 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 3581 (+3) ед,
- специальная техника – 125 (+3).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- В Серии А новый лидер. Милан - Наполи 1:2. Видео голов и обзор матча
- Месси порешал. Лион - ПСЖ 0:1. Видео гола и обзор матча
- Примера. Атлетико - Реал 1:2. Не феерично, зато умно и эффективно
- Но снизу постучали. Динамо – АЕК 0:1. Видео гола и обзор матча
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти