Затишье. ВСУ уничтожили за 18 сентября только 170 оккупантов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал данные об уничтожении российской армии за воскресенье, 18 сентября. За предыдущие сутки было ликвидировано 170 оккупантов. Таким образом, общие боевые потери личного состава армии рф начиная с 24 февраля составляют около 54650 человек.

Также за воскресенье было уничтожено только 16 единиц техники:

Потери россиян в технике: