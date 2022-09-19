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россияне показали первое за 4 месяца интервью с пленной защитницей Азовстали Пташкой

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Она жива

россияне показали первое за 4 месяца интервью с пленной защитницей Азовстали Пташкой

Укринформ

Новина українською

российские пропагандисты опубликовали ролик с защитницей "Азовстали" Екатериной Полищук, более известной как "Пташка". Информация о попавшей в плен к врагу девушке появилась впервые за несколько месяцев.

С захватчиками защитница общалась на украинском языке. "Пташка" смело заявила, что поехала бы в Мариуполь снова. Пропагандисты почти не дали слово Полищук, а добавили лживые титры. Также она призналась, что сожалеет о том, что на одном из видео нецензурно высказалась и ей стыдно перед мамой.

Пропагандисты впервые за 4 месяца опубликовали интервью с Екатериной, однако когда именно был записан разговор – неизвестно. 21-летняя уроженка Тернопольщины вместе с защитниками Мариуполя в мае попала в российский плен.

Екатерина Полищук стала известна после того, как несколько раз щемяще спела в стенах завода "Азовсталь". Патриотические песни " Зродились ми великої години " и "Батько наш Бандера" в исполнении "Пташки" покорили социальные сети.

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В статье: война с Россией Азов Азовсталь
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