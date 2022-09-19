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ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

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Поработали на юге

ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19 сентября около 8 часов утра зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Херсонской области был уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Украинские военные на южном фронте 18 сентября ударили по позициям противовоздушной обороны российских оккупационных войск, а также по складам, пунктам управления и понтонной переправе. Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач. Кроме ударов по позициям сил ПВО орков в Бериславском и Каховском районах Херсонщины, ВСУ также поразили: склады вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, два пункта управления войсками рф, место сосредоточения вооружения и техники вблизи Львова на Херсонщине, станцию ​​радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона, понтон в Новой Каховке.

Также за сутки украинские военные на юге уничтожили 29 орков, 2 самоходные и 1 обычную гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3. А в Благодатном и Херсоне ВСУ уничтожили 2 склада с боеприпасами оккупантов.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь Су-25
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