Источники: рф теряет преимущество в воздухе, оккупанты перекидывают в Украину ПВО с окрестностей Питера

россия за последние 10 дней, вероятно, потеряла, по меньшей мере, четыре боевых самолета в Украине. С начала полномасштабного вторжения количество их сократилось примерно на 55. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные их разведки.

Есть реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над территорией Украины и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро меняется.

