Источники: рф теряет преимущество в воздухе, оккупанты перекидывают в Украину ПВО с окрестностей Питера

россия за последние 10 дней, вероятно, потеряла, по меньшей мере, четыре боевых самолета в Украине. С начала полномасштабного вторжения количество их сократилось примерно на 55. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные их разведки.

"Существует реалистичная вероятность того, что этот рост потерь отчасти является следствием того, что российские ВВС идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку из воздуха находящимся под давлением украинских наступлений российским наземным войскам".

Есть реальная вероятность того, что некоторые самолеты заблудились над территорией Украины и попали в более плотные зоны противовоздушной обороны, поскольку линия фронта быстро меняется.

"Отсутствие у россии преимущества в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, на которых основывается хрупкость ее оперативной схемы в Украине".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 19, 2022

россия, похоже, перебросила в Украину системы противовоздушной обороны и зенитные ракеты с окрестностей своего второго по значению города Санкт-Петербурга. Об этом узнало финское издание Yle. Издание опубликовало спутниковые снимки, свидетельствующие о перебрасывании большого количества систем ПВО из района Санкт-Петербурга в южном направлении. На спутниковом изображении видно, что мобильные огневые платформы и ракеты исчезли летом, в частности, из базы в районе Зеленогорска.

Как отмечает Yle, Санкт-Петербург долгое время был оцеплен защитным кольцом из 14 зенитно-ракетных баз. Издание оценивает этот район ПВО как один из самых мощных в россии. Сейчас как минимум четыре из них, похоже, пустуют. Военный эксперт Марко Эклунд считает, что эта переброска систем противовоздушной обороны из окрестностей Санкт-Петербурга связана с потребностью россии в ракетах в войне против Украины.

По мнению Эклунда, о существенном ослаблении ПВО Санкт-Петербурга речь не идет, поскольку россияне вывезли главным образом более старые комплексы С-300, а современные С-400 остались на местах. россия использует в войне ракеты С-300 не только как средства ПВО, но и как ракеты "земля-земля" для ударов по наземным целям.

Exclusive: Russia moves missiles from St Petersburg to Ukraine https://t.co/iBtV4IsN2l — Yle News (@ylenews) September 18, 2022