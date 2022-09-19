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Одна из опор первого великого Динамо. Сегодня День рождения у Михаила Фоменко

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Тренировал сборную

Одна из опор первого великого Динамо. Сегодня День рождения у Михаила Фоменко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Иванович Фоменко родился 19 сентября 1948 года. Советский и украинский футболист, выступал на позициях защитника и полузащитника.

Известен по выступлениям за "Динамо" (Киев). Игрок сборной СССР (1972—1977). Мастер спорта СССР международного класса (1975). Заслуженный мастер спорта СССР (1975). С киевлянами выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА

После завершения игровой карьеры – футбольный тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. С 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года – главный тренер национальной сборной Украины.

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В статье: Михаил Фоменко
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