Одна из опор первого великого Динамо. Сегодня День рождения у Михаила Фоменко

Михаил Иванович Фоменко родился 19 сентября 1948 года. Советский и украинский футболист, выступал на позициях защитника и полузащитника.

Известен по выступлениям за "Динамо" (Киев). Игрок сборной СССР (1972—1977). Мастер спорта СССР международного класса (1975). Заслуженный мастер спорта СССР (1975). С киевлянами выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА

После завершения игровой карьеры – футбольный тренер. Заслуженный тренер Украины. Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины. С 26 декабря 2012 по 23 июня 2016 года – главный тренер национальной сборной Украины.