ISW: На Херсонщине россия готовится отступать. Есть вероятность, что Донецкую область оккупанты тоже потеряют

Украинские военные в ближайшие недели смогут вернуть себе большую, если не всю западную часть Херсонской области, если и дальше продолжат блокировать наземные линии связи рф и продолжат наступать. Удары ВСУ по наземным линиям связи РФ через г. Днепр приводит к недостатку пищи и воды у орков и хотя бы временное ослабление артогня. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны.

Согласно данным исследователей, ВСУ также продолжают захватывать позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. россияне боятся повтора харьковского сценария, поэтому готовят контролируемый отход на западе Херсона.

При этом источник сообщает, что путин делает ставку на нерегулярные военные формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил рф.