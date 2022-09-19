ISW: На Херсонщине россия готовится отступать. Есть вероятность, что Донецкую область оккупанты тоже потеряют
Отчет аналитиков
фото из свободных источников
Украинские военные в ближайшие недели смогут вернуть себе большую, если не всю западную часть Херсонской области, если и дальше продолжат блокировать наземные линии связи рф и продолжат наступать. Удары ВСУ по наземным линиям связи РФ через г. Днепр приводит к недостатку пищи и воды у орков и хотя бы временное ослабление артогня. Об этом сообщается в свежем отчете Института изучения войны.
Согласно данным исследователей, ВСУ также продолжают захватывать позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. россияне боятся повтора харьковского сценария, поэтому готовят контролируемый отход на западе Херсона.
При этом источник сообщает, что путин делает ставку на нерегулярные военные формирования, а не на обычные части и соединения вооруженных сил рф.
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