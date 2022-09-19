В Кадиевке произошел взрыв – уничтожена база российских оккупантов
Бавовна!
Оперативний ЗСУ
В оккупированной Кадиевке в Луганской области произошел "хлопок". В сети заявили, что это якобы был удар ВСУ с помощью HIMARS по месту дислокации россиян. О взрыве в городе в ночь на понедельник, 19 сентября, сообщила куча Telegram-каналов.
Предварительно взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры им. Горького, где долго дислоцировались российские оккупанты. Какие потери они понесли – сейчас уточняется. В здании произошел масштабный пожар и, как видно из кадров, база орков уничтожена. Информацию подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Кадиевка (оккупанты оставили городу название Стаханов) контролируется самопровозглашенной "лнр" с весны 2014 года.
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