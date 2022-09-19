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В Кадиевке произошел взрыв – уничтожена база российских оккупантов

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Бавовна!

В Кадиевке произошел взрыв – уничтожена база российских оккупантов

Оперативний ЗСУ

Новина українською

В оккупированной Кадиевке в Луганской области произошел "хлопок". В сети заявили, что это якобы был удар ВСУ с помощью HIMARS по месту дислокации россиян. О взрыве в городе в ночь на понедельник, 19 сентября, сообщила куча Telegram-каналов.

Предварительно взрыв прогремел в районе здания Дворца культуры им. Горького, где долго дислоцировались российские оккупанты. Какие потери они понесли – сейчас уточняется. В здании произошел масштабный пожар и, как видно из кадров, база орков уничтожена. Информацию подтвердил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Кадиевка (оккупанты оставили городу название Стаханов) контролируется самопровозглашенной "лнр" с весны 2014 года.

Читайте также"Камни с неба". ВСУ с помощью HIMARS уничтожили кучу российских десантников в Кадиевке

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В статье: война с Россией
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