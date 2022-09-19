Оружие и 2 БМП. На Харьковщине нашли командный пункт рф, также ВСУ взяли трофеем современный танк

Работники ГБР на окраине освобожденной Балаклеи Харьковской области обнаружили запасной командный пункт военных рф, его оккупанты оборудовали в одном из домов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди прочего рашисты стянули в командный пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном. Были изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Также ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами. Напомним, согласно полученным разведкой перехватам, российских военныех командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.

В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Фотографии с захваченным танком обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption. Танк Т-90М попал в украинские силы без видимых повреждений. Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области. Танк оснащен комплексом средств понижения заметности, известным под названием "Накидка" – это комплекс средств понижения заметности, набор чехлов из радиопоглотителя и секций для покрытия боевой машины.