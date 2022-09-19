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Оружие и 2 БМП. На Харьковщине нашли командный пункт рф, также ВСУ взяли трофеем современный танк

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Боеприпасы и техника

Оружие и 2 БМП. На Харьковщине нашли командный пункт рф, также ВСУ взяли трофеем современный танк

ДБР

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Работники ГБР на окраине освобожденной Балаклеи Харьковской области обнаружили запасной командный пункт военных рф, его оккупанты оборудовали в одном из домов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Среди прочего рашисты стянули в командный пункт целый арсенал боеприпасов. Их спрятали в подвале, тщательно замаскированном. Были изъяты десятки ящиков с боеприпасами, среди которых мины, гранаты, метательные пороховые заряды.

Также ГБР нашло 2 боевые машины пехоты с боекомплектами. Напомним, согласно полученным разведкой перехватам, российских военныех командование не предупредило о так называемой "перегруппировке" и отступлении из Харьковской области.

В Харьковской области украинские военные захватили современный российский танк Т-90М "Прорыв". Фотографии с захваченным танком обнародовал украинский танкист на своем канале Shawshank Redemption. Танк Т-90М попал в украинские силы без видимых повреждений. Скорее всего, танк был брошен российскими военными во время спешного отступления из Харьковской области. Танк оснащен комплексом средств понижения заметности, известным под названием "Накидка" – это комплекс средств понижения заметности, набор чехлов из радиопоглотителя и секций для покрытия боевой машины.

Читайте такжеISW: На Херсонщине россия готовится отступать. Есть вероятность, что Донецкую область оккупанты тоже потеряют

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В статье: война с Россией
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Источник:
t.me/DBRgovua

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