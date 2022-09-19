Песков цинично отреагировал на новые военные преступления рф и пригрозил ответом на претензии по Крыму

В кремле назвали ложью обнаруженные в Изюме в Харьковской области факты очередных преступлений, совершенных военными рф. Там пообещали "отстаивать правду". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Как лживо заявляет шут путина, "Киев использует уже опробованный в Буче сценарий, обвиняя оккупантов в совершении военных преступлений в Изюме". Кремль пообещал "отстаивать правду во всей этой истории".

Он также прокомментировал идею главы Чечни Рамзана Кадырова огласить в российских регионах самомобилизацию на войну против Украины. По его мнению, это должно оцениваться военными из минобороны.

Также Песков заявил, что "претензии" на оккупированный россией Крым получат "должный ответ". По его словам, оккупированный Крым якобы "неотъемлемая часть россии".