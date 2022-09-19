В Кремле продолжают убеждать, что "спецоперация" в Украине идет по плану
Все идет по плану
фото из свободных источников
В Кремле продолжают убеждать сами себя и охлос страны, что так называемая "спецоперация", так в РФ называют войну в Украине, будет продолжаться. А все заявленные Путиным цели будут якобы выполнены.
Об этом в очередной раз заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.
"Спецоперация" РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все ее цели будут достигнуты", - сказал Песков.
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