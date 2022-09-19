В Кремле продолжают убеждать, что "спецоперация" в Украине идет по плану

В Кремле продолжают убеждать сами себя и охлос страны, что так называемая "спецоперация", так в РФ называют войну в Украине, будет продолжаться. А все заявленные Путиным цели будут якобы выполнены.

Об этом в очередной раз заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводят российские СМИ.

"Спецоперация" РФ в Украине продолжается в соответствии с имеющимися планами, и все ее цели будут достигнуты", - сказал Песков.