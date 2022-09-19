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Бринк: В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия

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Посол США в Украине высказалась о возможном применении РФ ядерного оружия в Украине

Бринк: В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В администрации США обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны РФ, такие как применение ядерного оружия в Украине.

Об этом сообщила Посол США в Украине Бриджит Бринк в интервью Украинской правде.

"Президент Байден четко сказал, что любое использование ядерного оружия будет недопустимым и вызовет серьезные последствия... Мы работаем над этим и в США, и обсуждаем вместе с партнерами то, как мы могли бы поступить в ответ на те действия, которые были бы абсолютно неприемлемыми. И президент об этом очень четко сообщил", - сказала Бриджит Бринк.

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Посол добавила, что США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль.

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В статье: война с Россией
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