Гайдай: ВСУ полностью зачистили и взяли под контроль Белогоровку
Однако деоккупация Луганщины будет непростой
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Белогоровка Луганской области полностью находится под контролем защитников Украины.
Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 19 сентября.
По его словам, были моменты, когда в Белогоровку заходили российские оккупанты, но сейчас она зачищена и полностью находится под контролем ВСУ.
Он также сказал, что деоккупация захваченных территорий в Луганской области будет проходить сложнее, чем в Харьковской области.
"Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения", - объяснил Гайдай.
Гайдай посоветовал запастись терпением "в предвкушении" масштабной деоккупации Луганской области.
"Этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", - написал он в Telegram.
Гайдай подчеркнул, что люди ждут деоккупацию.
"Мы готовимся. Украинская власть сразу начнет работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - отметил председатель ОВА.
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