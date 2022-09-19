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Гайдай: ВСУ полностью зачистили и взяли под контроль Белогоровку

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Однако деоккупация Луганщины будет непростой

Гайдай: ВСУ полностью зачистили и взяли под контроль Белогоровку

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Белогоровка Луганской области полностью находится под контролем защитников Украины.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в понедельник, 19 сентября.

По его словам, были моменты, когда в Белогоровку заходили российские оккупанты, но сейчас она зачищена и полностью находится под контролем ВСУ.

Он также сказал, что деоккупация захваченных территорий в Луганской области будет проходить сложнее, чем в Харьковской области.

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"Того эффекта неожиданности уже не будет… Те, кто сбежал с Харьковского направления, находятся в Луганской, Донецкой области, и сейчас они делают все, чтобы максимально зарыться в землю и построить оборонные сооружения", - объяснил Гайдай.

Гайдай посоветовал запастись терпением "в предвкушении" масштабной деоккупации Луганской области.

"Этот процесс будет значительно тяжелее, чем в Харьковской. За каждый сантиметр луганской земли будет тяжелая борьба. Враг готовится к обороне, поэтому "парадом" не зайдем", - написал он в Telegram.

Гайдай подчеркнул, что люди ждут деоккупацию.

"Мы готовимся. Украинская власть сразу начнет работать в деоккупированных громадах. Время и терпение. Следите за официальной информацией", - отметил председатель ОВА.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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