Германия передала Украине еще две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo
Это все-таки случилось
Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo.
Об этом сообщает Минобороны Германии в Twitter.
Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.
"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.
Ранее Германия уже передала Украине три реактивные системы залпового огня Mars II.
Транспортная машина общей защиты Dingo – это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.
Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.
Wir halten unser Versprechen!— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022
Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Ausbildungsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterstützen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrität und Souveränität. pic.twitter.com/xcWbBGwBD1
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