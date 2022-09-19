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Германия передала Украине еще две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

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Это все-таки случилось

Германия передала Украине еще две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

Германия передала Украине обещанную военную технику. ВСУ получили две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo.

Об этом сообщает Минобороны Германии в Twitter.

Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.

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"Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет", - говорится в сообщении.

Ранее Германия уже передала Украине три реактивные системы залпового огня Mars II.

Транспортная машина общей защиты Dingo – это бронированная аэромобильная и вооруженная колесная машина для патрулирования и разведки. Германия имеет более 500 таких автомобилей в разных модификациях.

Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.

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В статье: война с Россией
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