Россияне ударили по Кривому Рогу

Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.

Других подробностей удара пока что нет.