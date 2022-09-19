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Россияне ударили по Кривому Рогу

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Кажется, из РСЗО Смерч

Россияне ударили по Кривому Рогу

фото из соцсетей

Новина українською

Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.

Других подробностей удара пока что нет.

Напомним, что вночь на 19 сентября россияне обстреляли Южноукраинскую АЭС – ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

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В статье: война с Россией Александр Вилкул
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