Россияне ударили по Кривому Рогу
Кажется, из РСЗО Смерч
фото из соцсетей
Российские оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Приход из РСЗО (похоже, "Смерч") в Криворожском районе. Без потерь", - говорится в сообщении.
Других подробностей удара пока что нет.
Напомним, что вночь на 19 сентября
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