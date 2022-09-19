  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оборонительные бои на Донбассе, удары по врагу на южном направлении. Сводка Генштаба за 19 сентября
В тренде

Оборонительные бои на Донбассе, удары по врагу на южном направлении. Сводка Генштаба за 19 сентября

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Сводка Генштаба по положению на фронтах за 16 сентября

Оборонительные бои на Донбассе, удары по врагу на южном направлении. Сводка Генштаба за 19 сентября

facebook.com/GeneralStaff.ua

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 19 сентября.

Идут двести восьмые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на организации обороны и удержании захваченных территорий, попытках полной оккупации Донецкой области, а также срыве активных действий сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, в отдельных направлениях проводит мероприятия по перегруппировке своих подразделений, вводит резервы и не прекращает ведение воздушной разведки.

Читайте такжеСамолет и 200 человек. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

За сутки противник нанес 4 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Пострадала инфраструктура более 24 населённых пунктов. В частности, это Северск, Краматорск, Серебрянка, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Авдеевка, Новомихайловка, Степное, Запорожье, Николаев, Александровка, Ольговское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Петровка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник оказывает огневое влияние из танков, минометов и артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районе населенного пункта Николаевка Черниговской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Ивашки, Гоптовка, Гурьев, Казачок, Казачья Лопань, Кудеевка, Каменка, Стрелка, Глубокое, Купянск и Голубовка;

на Краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка, Белогоровка, Сосновое, Николаевка, Богородичное, Пришиб и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Северск, Верхнекаменское, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Отрадовка, Веселое, Выемка, Николаевка Вторая, Нью-Йорк, Александрополь, Юрьевка, Розовка, Зайцево и Яковлевка;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Авдеевка, Семеновка, Опросное, Карловка и Первомайское;

на Новопавловском и Запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пречистовка, Новомайорское, Мирное, Дорожнянка, Новое, Свободное Поле, Степное, Малая Токмачка, Новояковловка, Красное, Железнодорожное, Малиновка, Малиновка, Новополье и Времовка.

На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения. Огневого поражения потерпели более 30 населенных пунктов. Среди них Снигиревка, Широкое, Благодатка, Нововознесенское, Сухой Пруд, Миролюбовка и Ольгино.

Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. Командованием 58 общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии отмечалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва сил обороны вглубь оккупированной территории.

На полигоне вблизи города Торез, оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, понесших потери во время боевых действий.

На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, активно сотрудничавшие с оккупационными властями, выезжают на территорию российской федерации. С собой они пытаются вывезти документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

За текущие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Курдюмовка и Зайцево.

За сутки авиация Сил обороны поразила 11 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, одну позицию зенитного ракетного комплекса и один состав боеприпасов.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 5 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также по 3 складам боеприпасов кафиров. Общие потери врага уточняются.

Подтверждены факты поражения живой силы и объектов противника за 18 сентября в Запорожской области. На данном направлении было уничтожено 10 артиллерийских систем, 5 единиц военной техники и личный состав противника. По имеющейся информации, потери ранеными составили более ста военнослужащих.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде