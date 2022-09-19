Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта рф в оккупации
Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте
В Украине предлагается ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию.
Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
Соответствующий законопроект №8057 был разработан правительством и уже зарегистрирован в парламенте. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.
Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:
- получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;
- принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;
- пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.
Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может быть in absentia (заочно).
Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:
- принудительное автоматическое обретение украинцами, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства РФ;
- если права и свободы украинцев ограничиваются без российского паспорта;
- приобретение российского гражданства депортированными на территории РФ.
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