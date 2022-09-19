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Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта рф в оккупации

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Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте

Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта рф в оккупации

Новина українською

В Украине предлагается ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соответствующий законопроект №8057 был разработан правительством и уже зарегистрирован в парламенте. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:

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  • получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;
  • принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;
  • пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.

Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может быть in absentia (заочно).

Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины:

  • принудительное автоматическое обретение украинцами, проживающими на временно оккупированной территории, гражданства РФ;
  • если права и свободы украинцев ограничиваются без российского паспорта;
  • приобретение российского гражданства депортированными на территории РФ.
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В статье: война с Россией
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