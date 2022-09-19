Украинцев предлагают наказывать за получение паспорта рф в оккупации

В Украине предлагается ввести уголовную ответственность за получение российского гражданства в оккупации и принудительную паспортизацию.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Соответствующий законопроект №8057 был разработан правительством и уже зарегистрирован в парламенте. Документ направлен на противодействие принудительной паспортизации украинцев на временно оккупированных территориях.

Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за:

Читайте также На россии перестали признавать паспорта жителей оккупированного Донбасса

получение российского паспорта украинцами, а также представителями местного самоуправления и других государственных органов;

принудительную паспортизацию населения и ограничение прав и возможностей украинцев, не желающих получить гражданство РФ;

пропаганду и публичные призывы о необходимости получения паспорта России.

Преступления по паспортизации будет расследовать СБУ, а следствие может быть in absentia (заочно).

Также правительство хочет уточнить условия, не являющиеся основанием для потери гражданства Украины: