Германия передаст Украине еще четыре САУ PzH 2000
Таким образом количество таких машин в ВСУ увеличится до 22-х
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Правительство Германии решило передать Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.
Об этом пишет Министерство обороны Германии.
"Несмотря на напряженную материальную ситуацию, Бундесвер поддерживает Украину еще четырьмя Panzerhaubitze 2000, включая комплект боеприпасов", – говорится в сообщении.
Таким образом, количество САУ, которые поставили Украине Германия вместе с Нидерландами, увеличилось до 22.
Напомним, ранее немецкое правительство одобрило продажу Украины 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Их производство может занять несколько лет, поэтому, вероятно, речь идет об укреплении ВСУ в долгосрочной перспективе.
#News:— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022
Die Bundeswehr unterstützt die #Ukraine trotz angespannter Materiallage mit 4 weiteren Panzerhaubitzen 2000 inklusive eines Munitionspaketes. Damit steigt die Zahl der gemeinsam mit den Niederlanden gelieferten Systemen auf 22, wovon 14 aus ???????? sind. pic.twitter.com/qeeDWjsZra
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