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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Сейчас очень важно - это темп

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Также как и темп поддержки от наших западных партнеров

Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Сейчас очень важно - это темп

twitter.com/ZelenskyyUa

Новина українською

Одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления - является темп.

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Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 19 сентбяря.

"Сейчас очень важно - это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров", - подчеркнул президент.

По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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