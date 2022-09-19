Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Сейчас очень важно - это темп

Одним из ключевых аспектов контрнаступления ВСУ, возвращения к нормальной жизни на освобожденных территориях и их восстановления - является темп.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении 19 сентбяря.

"Сейчас очень важно - это темп. Темп стабилизации в освобожденных районах. Темп в движении наших войск. Темп восстановления нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров", - подчеркнул президент.

По его словам, необходимо, чтобы темп предоставления помощи Украине соответствовал темпу движения украинских войск. В частности, этот вопрос сегодня был обсужден на Ставке верховного главнокомандующего.