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Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в рф

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Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в рф

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" требуют немедленно инициировать референдумы о признании их субъектами Российской Федерации.

Об этом сообщает кремлевское издание "РИА Новости".

Отмечается, что боевики обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести референдум о признании их субъектами Российской Федерации.

Они это объясняют тем, что "вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни".

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Также боевики "выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу".

На Донетчине, в частности, уверяют, что псевдореферендум - это "вопрос не одного дня", говорить о дате рано.

Напомним, что несмотря на пропагандистские заявления о "взятии под контроль всей территории Луганской области", россиянам за более чем полгода полномасштабной войны это так и не удалось. Более того, в начале сентября украинские военные перешли в контрнаступление.

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В статье: война с Россией
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