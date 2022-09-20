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ВСУ на юге потопили баржу с россиянами и вооружением, также уничтожены три танка рф

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ВСУ на юге потопили баржу с россиянами и вооружением, также уничтожены три танка рф

Генштаб

Новина українською

Вооруженные силы Украины 19 сентября на южном фронте уничтожили 90 российских солдат и их технику. Также украинские военные поразили баржу с оккупантами и вооружением. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг". россияне безуспешно пытались возвести альтернативную переправу через Днепр в районе Новой Каховки и Казацкого.

Установка переправы не выдержала огневого контроля и остановилась. Баржа, загруженная вооружением, техникой и личным составом, попав под огневое поражение, пополнила подводный флот орков. Также авиация Вооруженных сил Украины нанесла 15 ударов по оккупантам. Украинские военные уничтожили два российских беспилотных разведчика "Орлан-10" и "Орлан-30".

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В целом ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 260 огневых задач, в том числе по четырем районам сосредоточения российских резервов живой силы и техники в Бериславском, Геническом, Каховском и Херсонском районах. Кроме того, ВСУ атаковали по мостам и альтернативным переправам, а именно понтонам и баржам.

В командовании подтвердили, что оккупационные войска на южном фронте в течение 19 сентября потеряли: 90 солдат; 3 танка; 8 единиц автобронетехники; 3 гаубицы "Мста-Б" и "Мста-С"; 4 самоходных 152 мм гаубицы "Акации"; 2 самоходные пушки "Гиацинт-С"; 6 реактивных систем залпового огня "Град"; склад вражеских боеприпасов в Правдино.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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