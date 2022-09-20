Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган
Главный посредник
UNN
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных. Об этом сообщает PBS.
"В Узбекистане я встретился с путиным, и у нас с ним состоялись очень большие дискуссии. И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по согласию сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед".
"Если в Украине будет достигнут мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что необходимо. путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине".
"Ни один лидер впоследствии не сказал бы, что это была ошибка. Никто не скажет: "Да, я ошибся". Лидерам очень тяжело вернуться назад с выбранного пути", – сказал Эрдоган, добавив, что никакое вторжение не может быть оправдано.
Популярное сейчас
- Ребров: Если кто-то интересуется Ребровым, то должен выходить на клуб Аль-Айн
- Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Сейчас очень важно - это темп
- Источник: Динамо сделает все возможное, чтоб летом пригласить Реброва
- Россияне ударили по Кривому Рогу
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 11:25 Украинские путин предлагал Эрдогану сделку. Также известно, что Турция пропустила корабль рф с С-300 в Черное море
- 14:34 Украинские Эрдоган в ходе визита во Львов предложил Зеленскому организовать встречу с путиным
- 10:08 Украинские Турция возьмет под патронат восстановление Харькова. Также Эрдоган заявил, что поддерживает Украину