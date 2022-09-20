  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган
В тренде

Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган

Общие новости
(1 голосов)

Главный посредник

Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган

UNN

Новина українською

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных. Об этом сообщает PBS.

"В Узбекистане я встретился с путиным, и у нас с ним состоялись очень большие дискуссии. И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по согласию сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед".

"Если в Украине будет достигнут мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что необходимо. путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине".

"Ни один лидер впоследствии не сказал бы, что это была ошибка. Никто не скажет: "Да, я ошибся". Лидерам очень тяжело вернуться назад с выбранного пути", – сказал Эрдоган, добавив, что никакое вторжение не может быть оправдано.

Читайте такжеУкраина отреагировала на разрешение россиянам от Турции на перебрасывание систем С-300 в рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Реджеп Тайип Эрдоган
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
PBS

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде