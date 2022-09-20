Украина и рф договорились об обмене 200 пленных, также путин хочет поскорее завершить войну – Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и россия смогли договориться об обмене 200 военнопленных. Об этом сообщает PBS.

"В Узбекистане я встретился с путиным, и у нас с ним состоялись очень большие дискуссии. И мне показалось, что он готов покончить с войной как можно быстрее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. 200 пленных будут обменены по согласию сторон. Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед".

"Если в Украине будет достигнут мир, конечно, возвращение захваченных земель станет очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что необходимо. путин сделал определенные шаги. Мы сделали определенные шаги. Захваченные земли будут возвращены Украине".

"Ни один лидер впоследствии не сказал бы, что это была ошибка. Никто не скажет: "Да, я ошибся". Лидерам очень тяжело вернуться назад с выбранного пути", – сказал Эрдоган, добавив, что никакое вторжение не может быть оправдано.