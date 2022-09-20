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Крушили артиллерию и РСЗО. Данные Генштаба о потерях россиян за 19 сентября

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Ликвидировано еще 160 оккупантов

Крушили артиллерию и РСЗО. Данные Генштаба о потерях россиян за 19 сентября

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля. За понедельник, 19 сентября было ликвидировано 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по состоянию на утро 20 сентября составляют около 54810 человек.

Также в понедельник было уничтожено 37 единиц вражеской техники. Особенно урожайной была охота на реактивные системы залпового огня и артиллерийские системы.

Потери россиян в технике:

  • Танков - 2216 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,
  • артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,
  • РСЗО - 318 (+6) ед,
  • средства ПВО - 168 (+0) ед,
  • самолетов - 252 (+1) ед,
  • вертолетов - 217 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
  • крылатые ракеты – 239 (+1),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,
  • специальная техника – 125 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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