Крушили артиллерию и РСЗО. Данные Генштаба о потерях россиян за 19 сентября
Ликвидировано еще 160 оккупантов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля. За понедельник, 19 сентября было ликвидировано 160 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ по состоянию на утро 20 сентября составляют около 54810 человек.
Также в понедельник было уничтожено 37 единиц вражеской техники. Особенно урожайной была охота на реактивные системы залпового огня и артиллерийские системы.
Потери россиян в технике:
- Танков - 2216 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 4724 (+4) ед,
- артиллерийских систем - 1323 (+10) ед,
- РСЗО - 318 (+6) ед,
- средства ПВО - 168 (+0) ед,
- самолетов - 252 (+1) ед,
- вертолетов - 217 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 925 (+5),
- крылатые ракеты – 239 (+1),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3587 (+6) ед,
- специальная техника – 125 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском и Донецком направлениях.
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