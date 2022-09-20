Много техники и личного состава. ВСУ сообщили об ударах по Новоайдару и Сватовому
Генштаб также отчитался о работе авиации и ракетных войск
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 20 сентября, подтвердил успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники россиян в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области.
Тогда, 18 сентября, были ликвидированы и выведены из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.
Кроме того, в Сватовом подразделении Сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. Известно, что 70% находившегося на указанном объекте личного состава погибли.
В сводке также сообщается, что за 19 сентября авиация Сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники россиян, 4 позиции зенитных ракетных комплексов и один состав боеприпасов.
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны, по разным направлениям, уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три БПЛА противника.
Ракетные войска и артиллерия за понедельник нанесли огневое поражение по 16 объектам противника. В частности, по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 7 районах сосредоточения артиллерии, а также 3 складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются.
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